"Ванкувер" выставил хоккеиста Кравцова на безусловный драфт отказов

Российский нападающий заключил контракт с клубом в августе

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Ванкувера" Виталий Кравцов © AP Photo/ LM Otero

ОТТАВА, 4 ноября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" выставил на безусловный драфт отказов российского нападающего Виталия Кравцова с целью расторжения контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее "Ванкувер" выставлял Кравцова на драфт отказов 2 октября. Игрок заключил однолетний контракт с канадским клубом в августе.

Кравцову 25 лет, с 2023 года он выступал за челябинский "Трактор", с которым в 2025 году дошел до финала Кубка Гагарина, где челябинцы со счетом 1-4 в серии уступили ярославскому "Локомотиву". В 66 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги Кравцов забросил 27 шайб и отдал 31 голевую передачу, в 19 играх плей-офф он забросил 6 шайб и отдал 1 голевой пас. Ранее Кравцов выступал за "Ванкувер" в сезоне-2022/23, также в НХЛ нападающий был игроком "Нью-Йорк Рейнджерс".