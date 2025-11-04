Хоккеист любительской лиги в Екатеринбурге умер после матча

Александру Красовскому стало плохо после игры Большой уральской хоккейной лиги

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Хоккеист Александр Красовский умер после матча любительской лиги в Екатеринбурге. Об этом сообщает портал E1.ru.

По информации источника, во время матча Большой уральской хоккейной лиги между командами "Автопапы", за которую выступал Красовский, и "Уральские волки" игроку стало плохо.

"Игра закончилась, все поехали на лавку. Врач померил Александру давление, у него было все нормально. Минут через десять после игры потерял сознание. Медик, который дежурил на этой игре, проводил реанимационные действия. Скорая приехала, тоже пытались реанимировать. Через 40 минут после первых реанимационных действий у него пропал пульс", - сказал источник портала.