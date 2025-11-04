Хайкин и Головин выйдут в стартовых составах "Будё-Глимт" и "Монако"

Встреча Лиги чемпионов пройдет в Норвегии и начнется в 23:00 мск

Вратарь "Будё-Глимта" Никита Хайкин © Justin Setterfield/ Getty Images

ТАСС, 4 ноября. Российский вратарь норвежского футбольного клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин и российский полузащитник "Монако" Александр Головин начнут матч четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов с первых минут. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Хайкин провел три матча на общем этапе в текущем сезоне и пропустил семь голов. Головин выходил на поле в одном матче Лиги чемпионов и не отметился результативными действиями. После трех туров команды набрали по два очка.

Встреча пройдет в Норвегии и начнется в 23:00 мск.