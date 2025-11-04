Доумэн стал самым молодым футболистом, сыгравшим в Лиге чемпионов

Полузащитник "Арсенала" вышел на поле в матче со "Славией" в возрасте 15 лет и 308 дней

Полузащитник "Арсенала" Макс Доумэн © AP Photo/ Petr David Josek

ПРАГА, 4 ноября. /ТАСС/. Английский полузащитник лондонского "Арсенала" Макс Доумэн стал самым молодым игроком, принявшим участие в матче футбольной Лиги чемпионов.

Доумэн вышел на замену в гостевом матче четвертого тура общего этапа против чешской "Славии" в возрасте 15 лет 308 дней. Предыдущее достижение принадлежало германскому нападающему Юссуфа Мукоко, который вышел на поле в возрасте 16 лет и 18 дней в игре группового этапа против петербургского "Зенита" 8 декабря 2020 года. Германская "Боруссия" из Дортмунда, за которую выступал Мукоко, одержала выездную победу со счетом 2:1.

Матч против "Славии" стал пятым для Доумэна за основную команду "Арсенала" в текущем сезоне. На данный момент счет в игре 3:0 в пользу "Арсенала".