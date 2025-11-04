Самара примет 13-й форум "Россия - спортивная держава"

Основными темами мероприятия станут развитие детско-юношеского спорта и международное сотрудничество

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. XIII международный форум "Россия - спортивная держава" в этом году пройдет в Самаре на площадке футбольного стадиона "Солидарность Самара Арена". Основными темами мероприятия в этом году станут развитие детско-юношеского спорта и международное сотрудничество.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что форум "Россия - спортивная держава" за 13 лет стал ключевой площадкой для объединения спортивного сообщества и обсуждения задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным. "Сегодня в нашей стране активно развивается фиджитал-движение, расширяются возможности для адаптивного спорта, строятся новые объекты в рамках комплексной госпрограммы, работает более 38 тыс. школьных спортивных клубов, - сказал Чернышенко, комментарий которого приводит пресс-служба кабмина. - Деловая программа форума включила эти и другие актуальные направления, а одной из основных тем стало развитие детско-юношеского спорта".

Читайте также

"Спорт во имя будущего". Чего ждать от форума "Россия - спортивная держава"

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев подчеркнул, что акцент в деловой программе форума сделан на качестве экспертизы и точности формулировок. "В центре внимания дальнейшее развитие детско-юношеского спорта, стратегия возвращения российских спортсменов на международную арену, цифровизация, роль медиа и новые подходы к подготовке спортивного резерва, - сказал Дегтярев. - Мы сделали акцент на качестве экспертизы и точности формулировок. Такой подход отражает статус форума как главной деловой площадки спортивной отрасли и позволяет сформулировать повестку, соответствующую курсу президента России Владимира Владимировича Путина по развитию спорта в стране".

Главным событием форума каждый год становится Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и пленарное заседание, в этот раз оно пройдет под названием "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе". Также пройдут совместное заседание комиссии спортсменов ОКР и комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета Белоруссии, презентация программы развития Российской премьер-лиги до 2030 года, а также другие мероприятия. Помимо основной программы, гостей ожидают спортивные мероприятия, в том числе керлинг, гонки дронов, художественная гимнастика, следж-хоккей, массовый забег "Чистый спорт", боулинг, падел, фиджитал-спорт и нарды.

Форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кузбасс и Пермь. В 2024 году мероприятие проходило в Уфе.