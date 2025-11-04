Футболист "Баварии" Диас забил два гола и был удален в первом тайме матча ЛЧ

Колумбиец оформил дубль в матче с ПСЖ

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Колумбийский нападающий германского футбольного клуба "Бавария" Луис Диас получил прямую красную карточку в конце первого тайма матча четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен".

Диас был удален за фол на марокканском защитнике парижан Ашрафе Хакими. До этого Диас забил два гола. Хакими 4 ноября исполнилось 27 лет, после столкновения он получил серьезную травму и не сумел сдержать слез. Футболист не смог продолжить матч.

После первого тайма счет в матче 2:0 в пользу "Баварии".