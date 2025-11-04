Футболисты "Ливерпуля" обыграли "Реал" в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 1:0

Редакция сайта ТАСС

© Carl Recine/ Getty Images

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Футболисты английского "Ливерпуля" дома со счетом 1:0 обыграли испанский "Реал" в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Энфилд".

В составе победителей гол на 61-й минуте забил Алексис Мак Аллистер.

Команды провели 13-й очный матч в Лиге чемпионов. "Ливерпуль" одержал пятую победу, "Реал" был сильнее семь раз, в одном матче была зафиксирована ничья. В прошлом сезоне команды также встречались на общем этапе, встреча пятого тура прошла в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Главным тренером "Реала" является испанец Хаби Алонсо, он возглавил команду перед началом текущего сезона. В период игровой карьеры он выступал за "Ливерпуль" (2004-2009) и "Реал" (2009-2014). В составе обеих команд он по разу выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Вместе с "Ливерпулем" он стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Играя за "Реал", Алонсо выиграл чемпионат Испании, два раза - кубок и один раз - суперкубок страны.

Команды по итогам четырех матчей набрали по девять очков. В следующем туре "Ливерпуль" примет нидерландский ПСВ, "Реал" на выезде встретится с греческим "Олимпиакосом". Обе игры пройдут 26 ноября.

О Лиге чемпионов

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.