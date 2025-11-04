"Бавария" обыграла ПСЖ в Лиге чемпионов, Сафонов не вышел на поле

Мюнхенская команда одержала победу со счетом 2:1

Нападающий "Баварии" Луис Диас и защитник ПСЖ Маркиньос © Stuart Franklin/ Getty Images

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Футболисты германской "Баварии" в гостях со счетом 2:1 обыграли французский "Пари Сен-Жермен" в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

В составе победителей два гола забил Луис Диас (4-я, 32-я минуты). У ПСЖ отличился Жоау Невеш (74). В добавленное к первому тайму время Диас получил прямую красную карточку и был удален с поля.

Команды провели 15-й очный матч в Лиге чемпионов, "Бавария" одержала девятую победу, ПСЖ был сильнее шесть раз. В прошлом сезоне команды провели матч в пятом туре общего этапа, встреча прошла в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Ворота ПСЖ в том матче защищал российский голкипер Матвей Сафонов, который на этот раз остался на скамейке запасных. ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, в прошлом сезоне команда впервые выиграла трофей. "Бавария" становилась победителем турнира шесть раз.

"Бавария" не потеряла ни одного очка в текущем сезоне. Мюнхенцы одержали 16-ю победу подряд, включая игры в чемпионате, Кубке и Суперкубке Германии. После четырех туров Лиги чемпионов подопечные Венсана Компани набрали 12 очков. ПСЖ потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, у французской команды 9 очков. В следующем туре "Бавария" на выезде сыграет с английским "Арсеналом", ПСЖ примет английский "Тоттенхэм", оба матча состоятся 26 ноября.

Результаты других матчей дня

В других матчах игрового дня английский "Арсенал" на выезде крупно обыграл чешскую "Славию" (3:0), итальянский "Наполи" на своем поле сыграл вничью с германским "Айнтрахтом" (0:0). Испанский "Атлетико" дома переиграл бельгийский "Юнион" (3:1), греческий "Олимпиакос" на своем стадионе сыграл вничью с нидерландским ПСВ (1:1).

"Монако" на выезде со счетом 1:0 переиграл норвежский "Будё-Глимт". Полузащитник "Монако" Александр Головин провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Также полный матч провел российский вратарь "Будё-Глимта" Никита Хайкин.

Английский "Тоттенхэм" дома разгромил датский "Копенгаген" (4:0), итальянский "Ювентус" в Турине не сумел переиграть португальский "Спортинг" (1:1).

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.