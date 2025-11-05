Вратарь "Каролины" Кочетков сыграл "на ноль" в первом матче в сезоне НХЛ

Его команда обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс"

Голкипер "Каролины" Петр Кочетков © AP Photo/ Noah K. Murray

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. "Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голы забили Николай Элерс (14-я минута), Шон Уокер (38) и Сет Джарвис (59). Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 31.

Вратарь "Каролины" Петр Кочетков провел первый матч в нынешнем сезоне. Стартовые игры регулярного чемпионата россиянин пропустил из-за травмы. В прошедшей встрече он совершил 25 сейвов и был признан первой звездой.

"Каролина" занимает 3-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 16 очками после 12 матчей", "Рейнджерс" идут на 7-й позиции, набрав 14 очков по итогам 14 игр.

В следующем матче "Каролина" в ночь на 7 ноября по московскому времени сыграет дома против "Миннесоты", "Рейнджерс" днем позднее встретятся на выезде с "Детройтом".