Бывший футболист "Спартака" Глушаков хотел бы пройти стажировку у Конте

У экс-игрока есть тренерская лицензия А

Денис Глушаков © Софья Сандурская/ ТАСС

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Чемпион России в составе московского "Спартака" Денис Глушаков хотел бы пройти стажировку у главного тренера "Наполи" итальянца Антонио Конте. Об этом Глушаков рассказал ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава".

11 октября Глушаков провел прощальный матч.

"У меня уже есть тренерская лицензия А, я прошел переаттестацию. Осталось только начать работу, - сказал Глушаков. - По работе пока не знаю, покажет время. Будет зима, сборы, будем рассматривать какие-то предложения. Кто-то звонит уже, общаемся, так что уже есть наметки, но всему свое время, не будем торопить события. Предложение по работе тренером было полгода назад, во Второй лиге".

"В российском чемпионате мне в целом все понятно, как все работает. На веку было много тренеров у меня, я видел, как они работали, что-то записывал. Из европейского чемпионата хотелось бы съездить к Антонио Конте, если идеальный вариант представить. Поработать тренером было бы интересно", - добавил Глушаков.

