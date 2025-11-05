Гол и передача Демидова не спасли "Монреаль" от проигрыша "Филадельфии"

В составе победителей первую шайбу в лиге забросил Никита Гребенкин

Нападающий "Монреаля" Иван Демидов © David Kirouac-Imagn Images via Reuters Connect

ОТТАВА, 5 ноября. /ТАСС/. Нападающий "Монреаля" Иван Демидов забросил шайбу и сделал результативную передачу в домашнем матче команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии", в составе которой первый гол в лиге забил Никита Гребенкин.

Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 5:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бобби Бринк (2-я и 8-я минуты), Кэм Йорк (8) и Гребенкин (51). У проигравших отличились Кирби Дак (24, 34), Ник Сузуки (25) и Демидов (36). Победный буллит на счету Тревора Зеграса. Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков завершил встречу без результативных действий, продлив серию без голов до девяти матчей.

Для Гребенкина этот гол стал первым в НХЛ. В прошлом сезоне он провел 7 матчей за "Торонто", не отметившись результативными действиями. В нынешнем регулярном чемпионате российский нападающий, помимо гола, дважды ассистировал партнерам в 9 играх.

На счету Демидова 12 очков (4 гола + 8 передач) в 13 матчах регулярного чемпионата. Россиянин лидирует в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона среди новичков. Второе место занимает защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Мэттью Шефер с 10 (5+5) очками после 12 проведенных встреч. Канадец был выбран под общим первым номером на драфте НХЛ прошедшим летом.

"Монреаль" возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, набрав 19 очков в 13 матчах. "Филадельфия" располагается на 4-й позиции Столичного дивизиона с 15 очками по итогам 13 игр. В следующем матче "Монреаль" в ночь на 7 ноября по московскому времени сыграет в гостях против "Нью-Джерси". "Филадельфия" в этот же день встретится на выезде с "Нэшвиллом".