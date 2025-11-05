Хуснутдинов забросил шайбу и реализовал победный буллит в матче с "Айлендерс"

Встреча завершилась победой "Бостона" со счетом 4:3

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Бостона" Марат Хуснутдинов © AP Photo/ Frank Franklin II

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Российский форвард "Бостона" Марат Хуснутдинов забил гол и реализовал победный буллит в гостевом для команды матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс".

Встреча завершилась победой "Бостона" в серии буллитов со счетом 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Арвидссон (33-я минута), Павел Заха (38) и Хуснутдинов (56), который также реализовал победный буллит. У проигравших отличились Энтони Дюклер (26) и Бо Хорват (34 и 46). Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 24 броска из 27.

На счету Хуснутдинова 3 очка (2 гола + 1 результативная передача) в 10 играх текущего сезона.

"Бостон" располагается на третьей строчке Атлантического дивизиона, набрав 16 очков в 15 матчах. "Айлендерс" занимают шестое место в Столичном дивизионе, в активе команды 14 очков в 13 играх.

В следующем матче "Бостон примет "Оттаву" в ночь на 7 ноября по московскому времени, "Айлендерс" днем позднее дома сыграют с "Миннесотой".