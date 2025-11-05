Нападающий "Миннесоты" Капризов забросил восьмую шайбу в сезоне НХЛ

Команда российского хоккеиста победила в овертайме "Нэшвилл"

Редакция сайта ТАСС

Кирилл Капризов (в центре) © AP Photo/ Abbie Parr

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил восьмую шайбу в сезоне, отличившись в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нэшвилла".

Встреча завершилась со счетом 3:2 после овертайма в пользу "Миннесоты". В составе победителей шайбы забросили Капризов (11-я минута), Зеев Буйум (37) и Маркус Юханссон (64), которому ассистировал Капризов. У проигравших голами отметились Мэтью Вуд (26) и Стивен Стэмкос (60).

В активе 28-летнего Капризова 8 шайб и 10 передач в 14 матчах регулярного чемпионата. Российский нападающий Владимир Тарасенко, который ассистировал Капризову, набрал 9 очков (2 гола + 7 результативных пасов) в 14 матчах.

"Миннесота" занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 13 очков после 14 игр. "Нэшвилл" располагается на пятой строчке в этом же дивизионе, имея в активе 14 очков после 15 встреч.

В следующем матче "Миннесота" в ночь на 7 ноября по московскому времени на выезде сыграет с "Каролиной". "Нэшвилл" дома примет "Филадельфию" в этот же день.