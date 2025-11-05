Федерация бобслея России получила от IBSF условия допуска на соревнования

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил ТАСС, что организация уже приступила к формированию списка спортсменов и тренеров, которые будут претендовать на нейтральный статус

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) направила Федерации бобслея России критерии присвоения нейтрального статуса российским спортсменам. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

20 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях. Позднее Пегов сообщил ТАСС, что IBSF обратился за консультациями в Международный олимпийский комитет (МОК).

"Международная федерация бобслея и скелетона направила в адрес нашей федерации официальное письмо, в котором были обозначены критерии присвоения нейтрального статуса российским бобслеистам и скелетонистам, - рассказал Пегов. - Они практически ничем не отличаются от тех критериев, которые предъявляют к россиянам и белорусам другие международные спортивные федерации. Федерация бобслея России уже приступила к формированию списка спортсменов и тренеров, которые будут претендовать на нейтральный статус".

"Мы также намерены провести переговоры с IBSF по поводу снижения стоимости проверки одной поданной заявки, объявленную нам сумму мы считаем чрезмерной. Находимся в контакте с международной федерацией", - добавил он.

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине.

Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет с 21 по 23 ноября в Кортина-д'Ампеццо на олимпийской трассе, которая примет соревнования зимних Игр 2026 года. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, в соревнованиях по бобслею примут участие 170 спортсменов, по скелетону - 50.