Петр Фрадков рассказал о проведении турниров без World Athletics

По словам главы ВФЛА, задача организации состоит в том, чтобы костяк национальной команды и ее лидеры были готовы к возвращению на международную арену

Редакция сайта ТАСС

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков © Александр Казаков/ ТАСС

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проводит международные соревнования, которые можно организовать без Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом журналистам на форуме "Россия - спортивная держава" рассказал председатель ВФЛА Петр Фрадков.

"В марте заканчивается мониторинг со стороны World Athletics, но мы работаем, думаю, вода камень точит, - сказал он. - Мы в контакте с World Athletics, но не ждем и проводим те международные мероприятия, которые можно организовать без World Athletics. И в профессиональном спорте, и в детско-юношеском, и студенческом, мы не теряем время".

По словам Фрадкова, задача ВФЛА состоит в том, чтобы костяк национальной команды и ее лидеры были готовы к возвращению на международную арену.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.