Более 10 тыс. человек приняли участие в забеге на форуме в Самаре

В мероприятии приняли участие граждане 10 стран

САМАРА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Более 10 тыс. человек приняли участие в забеге "Чистый спорт" в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Самаре. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

5-километровая дистанция пролегла по историческому центру Самары. Старт и финиш расположились у Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков, давший старт забегу, рассказал, что в спортивном мероприятии приняли участие граждане 10 стран.

"Мне кажется это очень важным и символичным, что мы забегом открываем программу форума, - сказал Фрадков. - Массовый забег показывает, что мы все вместе. Это мероприятие для всех - и для участников форума, и для граждан, для самарцев, для гостей. 10 стран, почти 10,5 тыс. человек - это действительно массовый забег".

Каждый участник забега после финиша получил медаль.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.