Барбашев забросил победную шайбу в матче НХЛ с "Детройтом"

"Вегас" одержал победу со счетом 1:0

Форвард "Вегаса" Иван Барбашев и голкипер "Детройта" Джон Гибсон © AP Photo/ Candice Ward

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев забросил победную шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Детройтом".

На 34-й минуте Барбашев забросил единственную шайбу в матче. На счету форварда 11 очков (4 гола + 7 результативных пасов) в 12 матчах сезона.

"Вегас" располагается на второй строчке турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона, набрав 17 очков в 12 матчах. "Детройт" занимает второе место в Атлантическом дивизионе с 18 очками в 14 играх.

В следующем матче "Вегас" примет "Тампу" в ночь на 7 ноября по московскому времени, "Детройт" днем позднее дома сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс".