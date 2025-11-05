Гилджес-Александер вторым в НБА набрал минимум 20 очков в 80 матчах подряд

Более продолжительные серии были только у Уилтона Чемберлена

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Канадский разыгрывающий "Оклахомы" Шей Гилджес-Александер стал вторым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который набрал минимум 20 очков в 80 матчах подряд.

Данное достижение покорилось ему в гостевой встрече регулярного чемпионата против "Лос-Анджелес Клипперс" (126:107), которую он завершил с 30 очками. Более продолжительные серии были у американца Уилтона Чемберлена - 126 (1961-1963) и 92 (1963-1964). Следующим после Гилджеса-Александера по этому показателю идет американец Оскар Робертосн - 79 (1963-1964).

Гилджес-Александеру 27 лет, он был выбран клубом "Шарлотт" на драфте НБА в 2018 году под общим 11-м номером. Игроком "Оклахомы" стал в 2019 году в результате обмена из "Клипперс". В прошлом сезоне канадец был признан лучшим игроком финальной серии и регулярного чемпионата. "Оклахома" вместе с ним завоевала чемпионский титул.