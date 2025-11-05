В Минспорте рассказали, сколько атлетов находятся в резерве сборной

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Более 2,9 млн спортсменов входят в систему подготовки спортивного резерва России. Об этом на сессии "Основа для будущих побед: готовим резерв сборных России" в рамках форума "Россия - спортивная держава" сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

По информации, представленной Морозовым, в системе подготовки резерва функционируют 4 448 организаций, работают 88 869 тренеров-преподавателей и тренеров Центра спортивной подготовки.

"Если брать первенства мира и их результат, то мы выносили всех. Также была история со сменой парадигмы к родителям, что спорт - это модно, здорово, - сказал Морозов. - Мы увидели, что иногда в субъектах после смены губернатора или комитета спорта теряются наработки. Мы расчертили страну, сделали заказ. Если в регионе есть результаты, спортивные возможности, то он может сам взять на себя подготовку спортсменов".

"Мы, в свою очередь, учредили субсидию регионам, 1,025 млрд рублей отдали на базовые виды спорта. Прежде всего тем, кто выполняет обязательства и критерии по базовым видам спорта", - добавил заместитель министра спорта.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит с 5 по 7 ноября в Самаре. ТАСС - информационный партнер форума.