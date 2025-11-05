ФБР проводит расследование возможного договорного боя на турнире UFC

Американец Айзек Дулгарян проиграл кубинцу Ядиеру Дель Валле, хотя изначально считался фаворитом

Редакция сайта ТАСС

Ядиер Дель Валле и Айзек Дугарян © Louis Grasse/ PX Imagens via ZUMA Press Wire

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт обратился в Федеральное бюро расследований (ФБР) из-за возможного договорного поединка на турнире в Лас-Вегасе (США, штат Невада) с участием американца Айзека Дулгаряна и кубинца Ядиеры Дель Валле. Об этом Уайт сообщил порталу TMZ Sports .

Поединок, прошедший на турнире UFC Fight Night 263 в ночь на 2 ноября, завершился в первом раунде после успешного проведения удушающего приема кубинцем. Дулгарян считался фаворитом, но незадолго до начала боя букмекеры зафиксировали крупные ставки на его поражение в стартовом раунде. После поражения он был уволен из организации.

"Компания, специализирующаяся на мониторинге ставок, сообщила, что в этом бою происходят какие-то необычные события, - сказал Уайт. - После этого мы звонили бойцу и его представителю и спросили: "Что происходит? Какие-то странные действия со ставками в вашем бою. Вы травмированы? Вы кому-нибудь должны деньги? Кто-нибудь к вам обращался?" И он ответил: "Нет, конечно же, я побью этого парня". Поэтому мы сказали: "Хорошо".

"Первым делом мы позвонили в ФБР, - продолжил Уайт. - Сегодня я дважды встречался с представителями ФБР. Я не говорю, что этот парень виновен. Пока нет никаких доказательств его вины, но могу сказать вам, что это выглядит нехорошо".

23 октября руководитель нью-йоркского управления ФБР Кристофер Райя сообщил о проведении "масштабной общенациональной операции", в результате которой обвинения в нелегальных ставках и махинациях в покере были предъявлены 34 фигурантам. Среди них действующие и бывшие тренеры и игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также 13 членов организованной преступной группы. Среди арестованных оказались главный тренер "Портленда" Чонси Биллапс и защитник "Майами" Терри Розье.