Минеев предложил провести турнир по единоборствам со студентами из США

Турнир может пройти в формате матчевых встреч

Владимир Минеев © Михаил Терещенко/ ТАСС

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Боец смешанного стиля и депутат Народного совета ДНР Владимир Минеев предложил провести международный турнир по единоборствам с участием студентов из США и Европы. Об этом он заявил на сессии "Студенческий спорт: выходим на новые рубежи" в рамках форума "Россия - спортивная держава".

"Мы предлагаем сделать по-настоящему международный турнир и провести его в формате матчевых встреч, Россия и мир. Потому что Россия и мир всегда идут вместе. Перечень стран может быть максимально широким, для России в спорте нет недружественных стран. Мы хотим пригласить и студентов из США и Европы. Тут вопрос логистики, но уверен, что общими усилиями мы это все преодолеем. В дисциплинах смешанные единоборства и кикбоксинг", - сказал Минеев.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит с 5 по 7 ноября в Самаре. ТАСС является информационным партнером форума.