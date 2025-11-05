"Шахтер" из ДНР будет проводить домашние матчи в Таганроге

Команда планирует выступать во Второй лиге Б

Редакция сайта ТАСС

© Степан Ноздрев/ ТАСС

ТАСС, 5 ноября. "Шахтер" из Донецкой Народной Республики достиг договоренности о проведении домашних матчей на "Форте-Арене" в Таганроге в ближайшие пять лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

В кулуарах международного форума "Россия - спортивная держава" врио министра спорта и туризма Донецкой Народной Республики Евгений Ширшов рассказал ТАСС, что "Шахтер" готов выступать во Второй лиге под эгидой Футбольной национальной лиги на 90%.

"Сегодня был подписан договор о сотрудничестве сроком на пять лет между нашим стадионом "Форте-Арена" и футбольным клубом "Шахтер" из Донецка. "Шахтер" свои домашние матчи теперь будет проводить в Таганроге", - написала Камбулова.

Сразу после подписания соглашения прошел первый товарищеский матч между "Шахтером" и командой "Ростов-2", приуроченный ко Дню народного единства. "Ростов-2" победил со счетом 2:1.

В Леон - Второй лиге Б, где должен выступить "Шахтер", команды распределены по четырем группам согласно географическому принципу. Процедура аттестации для всех клубов, получивших право принять участие в сезоне-2026 Второй лиги Б, начнется в декабре текущего года и закончится в феврале 2026 года.