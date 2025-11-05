Международная федерация футбола учредила Премию мира

Первый лауреат получит награду 5 декабря во время жеребьевки чемпионата мира 2026 года

© Catherine Ivill/ Getty Images

ЖЕНЕВА, 5 ноября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) учредила Премию мира - награду за выдающиеся заслуги в борьбе за мир и единство. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Первый лауреат получит награду от президента ФИФА Джанни Инфантино 5 декабря во время жеребьевки чемпионата мира 2026 года.

"В условиях все более нестабильного и разобщенного мира крайне важно признать выдающийся вклад тех, кто упорно трудится ради прекращения конфликтов и объединения людей в духе мира. Футбол выступает за мир, и от имени всего мирового футбольного сообщества Премия мира ФИФА "Футбол объединяет мир" станет признанием огромных усилий тех, кто объединяет людей, даря надежду будущим поколениям", - заявил Инфантино.

Премия будет вручаться ежегодно людям, которые своей непоколебимой преданностью делу и своими выдающимися поступками помогли объединить людей ради мира.