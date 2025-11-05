Александрова проиграла Рыбакиной на Итоговом турнире WTA

Россиянка на турнире заменила американку Мэдисон Киз, которая снялась перед последним туром из-за вируса

Редакция сайта ТАСС

Екатерина Александрова и Елена Рыбакина © AP Photo/ Fatima Shbair

ТАСС, 5 ноября. Россиянка Екатерина Александрова проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в Эр-Рияде.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рыбакиной. Александрова на турнире заменила американку Мэдисон Киз, которая снялась перед последним туром из-за вируса. После двух поражений Киз лишилась шансов на выход из группы. Рыбакина одержала три победы и вышла из группы с первого места, в матче за второе место позднее сыграют полька Ига Свёнтек и Аманда Анисимова из США.

В 2024 году представлявшая Россию Дарья Касаткина заменила перед последним туром Итогового турнира WTA американку Джессику Пегулу. В заключительном матче тура Касаткина проиграла Свёнтек со счетом 1:6, 0:6 и завершила борьбу на турнире.

Александровой 30 лет, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Рыбакиной 26 лет, она располагается на 6-й позиции мирового рейтинга. На счету спортсменки 10 титулов под эгидой WTA в одиночном разряде. В 2022 году Рыбакина стала победительницей Уимблдона. До июня 2018 года теннисистка представляла Россию.

Итоговый турнир WTA проводится на покрытии "хард" и завершится 8 ноября.