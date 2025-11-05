Мандзела: Африка видит в РФ великую спортивную державу и важного партнера

По словам президента Африканского центра, спорт является одним из важнейших направлений сотрудничества между странами Африки и Россией

ПРЕТОРИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Спорт является одним из важнейших направлений сотрудничества между странами Африки и Россией, которая рассматривается на континенте как великая спортивная держава и особый партнер. Об этом заявил президент Африканского центра (Africa Centrum), почетный консул Республики Конго в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Жоселин-Патрик Мандзела на проходящем в Самаре форуме "Россия - спортивная держава". Текст его выступления размещен в африканских социальных сетях.

"Африка - молодой континент, более 60% его населения составляет молодежь, ищущая путь к самореализации, - сказал Мандзела. - Совместные тренировки российских и африканских спортсменов сильнее любой декларации, а кадры с ними становятся визуальным мостом между континентами".

Мандзела отметил, что Африканский центр - международная некоммерческая организация - выступает оператором новой дипломатии, объединяя спорт, культуру, образование и медиа в единую экосистему взаимодействия. "Мы показываем настоящую Россию глазами спортсменов, тренеров, африканских федераций и журналистов - без фильтров и пропаганды. Современные спортивные центры, академии, города с инфраструктурой мирового уровня создают атмосферу гостеприимства и открытости, делая Россию понятной и близкой миллионам африканских зрителей", - сказал он.

Мандзела сообщил, что за последний год Африканский центр совместно со спортивными федерациями и академиями России реализовал десятки проектов. "Конголезская сборная по художественной гимнастике впервые участвовала в фестивале "Алина" и прошла месячную стажировку в России, - сказал он. - Сита Давина получила право на бесплатное обучение в Академии Алины Кабаевой и сейчас проходит четвертые сборы в академии "Небесная грация" в Сириусе перед международным турниром в Пекине. В Республике Конго проведены два национальных турнира по художественной гимнастике в честь олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. За год число гимнасток выросло в пять раз, а в Браззавиле и Пуэнт-Нуаре открылись три новых клуба. Сборные Конго по дзюдо и самбо прошли стажировки в Сочи и Армавире. По итогам две спортсменки завоевали бронзовые медали на Африканских школьных играх в Каире. Конголезские спортсмены выступили на турнире "Удар на силу" в Московской области, посвященном подвигам российских военнослужащих в зоне СВО".

Глава центра подчернул, что объединение российского опыта и потенциала Африки ведет к созданию экосистемы обмена опытом, где спорт становится школой лидерства и рождает культуру сотрудничества. "Опираясь на накопленный опыт, Африканский центр готов стать платформой спортивно-гуманитарного сотрудничества "Россия - Африка", объединяющей федерации, правительства и образовательные программы" - заключил он.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит с 5 по 7 ноября в Самаре. ТАСС является информационным партнером форума.