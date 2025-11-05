ЦСКА проиграл в первом матче 1/4 финала "пути РПЛ" Кубка России

Армейцы на выезде уступили махачкалинскому "Динамо" со счетом 0:1

Редакция сайта ТАСС

Защитник ЦСКА Данил Круговой © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 5 ноября. /ТАСС/. Махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0 обыграло московский ЦСКА в первом матче четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Каспийске.

Мяч на пятой добавленной к первому тайму минуте с пенальти забил Ражаб Магомедов. Ответная игра пройдет в Москве 26 ноября.

На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ" Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).