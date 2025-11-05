Легкоатлеты РФ выступят с флагом на чемпионате Африки среди ветеранов

Соревнования пройдут с 20 по 24 ноября в Тунисе

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

ТАСС, 5 ноября. Российские спортсмены выступят под национальным флагом на открытом чемпионате Африки среди ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Чемпионат Африки среди ветеранов проводится среди спортсменов старше 35 лет.

Соревнования пройдут с 20 по 24 ноября в Тунисе. Помимо спортсменов из России и стран Африки, на него заявлены легкоатлеты из Германии, Испании, Франции, Великобритании и Японии.