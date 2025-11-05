Автобус с болельщиками "Барселоны" загорелся в Бельгии

Фанаты были эвакуированы

Домашний стадион "Брюгге" © Stuart Franklin/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Автобус, перевозивший болельщиков испанского футбольного клуба "Барселона" до стадиона бельгийского "Брюгге" на матч Лиги чемпионов, загорелся, фанаты были эвакуированы. Об этом сообщает газета Diario Sport.

На видео, опубликованным Diario Sport в соцсети X, видно сильное задымление и открытое пламя в задней части автобуса. Специальные службы помогали людям покинуть транспортное средство. Информации о пострадавших нет.

"Брюгге" и "Барселона" сыграют между собой в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча должна начаться в 23:00 мск.