Сергеев вышел на чистое второе место по числу голов в Кубке России по футболу

Гол в ворота "Зенита" стал для нападающего "Динамо" 23-м в турнире

Игроки "Динамо" © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Иван Сергеев забил мяч в первом матче 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу и вышел на чистое второе место по количеству голов в турнире.

Форвард отличился в игре против петербургского "Зенита" на 53-й минуте. Этот мяч стал для него 23-м в турнире, Сергеев обошел Алексея Медведева (22 гола). По этому показателю он уступает только Олегу Веретенникову (24).

На данный момент счет в матче 1:0 в пользу "Динамо".