"Динамо" обыграло "Зенит" в первом матче 1/4 финала "пути РПЛ" Кубка России

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу бело-голубых

Редакция сайта ТАСС

Футболисты "Динамо" Ульви Бабаев и Леон Зайдензаль © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 1:3 уступил московскому "Динамо" в первом матче четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Голы в составе победителей забили Иван Сергеев (53-я минута), Ульви Бабаев (84) и Константин Тюкавин (90+3). У проигравших отличился Педро (76). Сергеев вышел на второе место по голам в Кубке России (23), на первом находится Олег Веретенников (24).

Ответная игра пройдет в Москве 27 ноября.

По итогам группового этапа "Зенит" стал победителем группы A, набрав 18 очков из 18 возможных в шести матчах. "Динамо" финишировало вторым в группе B с 11 очками, пропустив вперед "Краснодар".

На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ" Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).