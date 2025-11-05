"Карабах" сыграл вничью с "Челси" в Лиге чемпионов

Встреча завершилась со счетом 2:2

Нападающий "Челси" Эстевао и защитник "Карабаха" Эльвин Джафаргулиев © Aziz Karimov/ Getty Images

БАКУ, 5 ноября. /ТАСС/. Азербайджанский "Карабах" и английский "Челси" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Баку.

В составе "Карабаха" голы забили Леандро Андраде (29-я минута) и Марко Янкович (39, с пенальти). У "Челси" отличились Эстевао (16) и Алехандро Гарначо (53).

"Карабах" в этом сезоне Лиги чемпионов еще не уступал на своем поле, ранее команда победила в Баку датский "Копенгаген" (2:0).

"Карабах" и "Челси" набрали по семь очков после четырех матчей. В следующем туре азербайджанская команда 25 ноября в гостях сыграет с итальянским "Наполи", лондонцы в тот же день примут испанскую "Барселону".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Российские команды отстранены от международных соревнований с 2022 года из-за ситуации на Украине.