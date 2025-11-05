Комитет Конгресса США обсудит с НБА арест баскетболистов

Ранее стало известно о задержании нескольких бывших и действующих игроков и тренеров НБА по обвинению в нелегальных ставках и махинациях в покере

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Комитет Конгресса США проведет встречу с представителями Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) для обсуждения ситуации с арестом баскетболистов по делу о незаконных азартных играх. Об этом сообщил журналист телеканала ESPN Шэмс Чарания на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что на встрече будут обсуждаться партнерские отношения НБА с букмекерскими компаниями и меры по предотвращению незаконного использования конфиденциальной информации.

23 октября руководитель нью-йоркского управления ФБР Кристофер Райя сообщил о проведении "масштабной общенациональной операции", в результате которой обвинения в нелегальных ставках и махинациях в покере были предъявлены 34 фигурантам. Среди них действующие и бывшие тренеры и игроки НБА, а также 13 членов организованной преступной группы. Среди арестованных оказались главный тренер "Портленда" Чонси Биллапс, защитник "Майами" Терри Розье и бывший помощник главного тренера "Кливленда" Дэймон Джонс.