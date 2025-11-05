Педро ушел от ответа на вопрос об интересе "Тоттенхэма" и "Ньюкасла"

Бразилец заявил, что надеется завоевать много трофеев с "Зенитом"

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Зенита" Педро © Эрик Романенко/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Бразильский футболист "Зенита" Педро надеется выиграть много трофеев в составе петербургского клуба. Об этом он заявил журналистам, комментируя информацию об интересе к себе со стороны английских "Тоттенхэма" и "Ньюкасла".

Ранее об интересе к полузащитнику сине-бело-голубых со стороны английских команд сообщал "Спорт-Экспресс".

"Знаю ли я про слухи о "Ньюкасле" и "Тоттенхэме"? Могу сказать только, что я счастлив в "Зените", забиваю здесь мячи, отдаю передачи, помогаю команде. Надеюсь завоевать здесь еще большое количество титулов. Все, что касается моего будущего и каких-то других вещей, не связанных с "Зенитом", - это все в ведении клуба и моих представителей", - сказал Педро.

В нынешнем сезоне Педро сыграл 19 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.