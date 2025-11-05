Журова назвала политическим заказом дело фигуристки Валиевой

Дисквалификация спортсменки за нарушение антидопинговых правил истечет 25 декабря

Редакция сайта ТАСС

Светлана Журова © Сергей Карпухин/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Дело фигуристки Камилы Валиевой было не просто наказанием за употребление допинга, а политическим заказом. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

"С Камилой произошел беспрецедентный случай, ведь за подобные нарушения никогда не наказывали так жестко, - сказала Журова. - Причем это очень долго, и девочка на тот момент была несовершеннолетней. И это однозначно был политический заказ, а не просто наказание за допинг. И чтобы лишить нас прекрасной фигуристки, потому что она была явлением в мире. Она четко стала ассоциироваться с Россией. Было понятно, кто это катается, откуда и почему. И это не устраивало в той политической ситуации. Она стала заложником этих политических разборок. Ей можно посочувствовать и пожалеть, и порадоваться, что она не опускала рук, продолжала судиться, тренироваться".

5 ноября Валиева приступила к тренировкам в группе тренера Светланы Соколовской, ее дисквалификация истечет 25 декабря.

"Теперь я ей хочу пожелать удачи, будет непросто, - продолжила собеседница агентства. - Фигурное катание - специфический вид спорта, в котором есть возрастные и физиологические ограничения. Когда ты маленький можешь выполнять одно, когда становишься старше, то не можешь выполнять элементы, которые делал еще девчонкой. Но я желаю, чтобы у Камилы все получилось, примеры есть. Спортсмены, которые выросли, повзрослели, которые возвращались. Думаю, у нее может все получиться, она очень трудолюбивая, талантливая. Но даже если олимпийской медали не будет, уверена, она будет радовать нас своим мастерством. Она даже в шоу когда участвует - это звезда".

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки, показанные на Олимпиаде-2022, были аннулированы. Валиевой было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит с 5 по 7 ноября в Самаре. ТАСС является информационным партнером форума.