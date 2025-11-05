Футболисты "Кайрата" проиграли в ЛЧ финалисту прошлого сезона "Интеру"

Итальянская команда одержала победу со счетом 2:1

Редакция сайта ТАСС

© Marco Luzzani/ Getty Images

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. Футболисты казахстанского "Кайрата" в гостях со счетом 1:2 уступили итальянскому "Интеру" в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане.

В составе "Интера" голы забили Лаутаро Мартинес (45-я минута) и Карлос Аугусто (67). У "Кайрата" отличился Офри Арад (55).

"Кайрат" впервые принимает участие в общем этапе Лиги чемпионов. В прошлом туре команда из Алма-Аты набрала первое очко в турнире, дома сыграв вничью с кипрским "Пафосом" (0:0).

"Интер" является одной из трех команд, не потерявших ни одного очка в текущем сезоне Лиги чемпионов, четыре победы на старте турнира также одержали германская "Бавария" и английский "Арсенал". Все три команды набрали по 12 очков. В прошлом сезоне "Интер" дошел до финала Лиги чемпионов, где разгромно уступил французскому "Пари Сен-Жермен" (0:5).

В следующем туре "Кайрат" на выезде сыграет с датским "Копенгагеном", "Интер" проведет гостевой матч с испанским "Атлетико". Обе встречи состоятся 26 ноября.

Результаты других матчей дня

В других матчах игрового дня "Пафос" дома переиграл испанский "Вильярреал" (1:0), турецкий "Галатасарай" в гостях разгромил нидерландский "Аякс" (3:0), германский "Байер" и итальянская "Аталанта" на выезде со счетом 1:0 обыграли португальскую "Бенфику" и французский "Марсель" соответственно. Английский "Манчестер Сити" на своем стадионе разгромил германскую "Боруссию" из Дортмунда" (4:1), испанский "Атлетик" на выезде уступил английскому "Ньюкаслу" (0:2).

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.