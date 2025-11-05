"Брюгге" и "Барселона" сыграли вничью со счетом 3:3 в матче Лиги чемпионов

Встреча проходила в Бельгии

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Футболисты бельгийского "Брюгге" дома со счетом 3:3 сыграли вничью с испанской "Барселоной" в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе хозяев голы забили Николо Тресольди (6-я минута) и Карлуш Боржеш (17, 64). У "Барселоны" отличились Ферран Торрес (8) и Ламин Ямаль (61), еще один мяч в свои ворота отправил игрок "Брюгге" Христос Цолис (77).

Команды встретились в Лиге чемпионов впервые с сезона-2002/03. Тогда на первом групповом этапе "Барселона" одержала две победы (3:2, 1:0).

"Барселона" после четырех туров набрала семь очков, у бельгийской команды - четыре. В следующем туре "Барселона" 25 ноября на выезде сыграет с английским "Челси", "Брюгге" на следующий день в гостях встретится с португальским "Спортингом".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.