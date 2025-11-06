Овечкин первым забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий "Вашингтона" забросил вторую шайбу в домашнем матче с "Сент-Луисом"

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин © Артем Геодакян/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин первым достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин забросил вторую шайбу в домашнем матче с "Сент-Луисом". Идет второй период встречи, счет 2:0.

В сезоне-2024/25 Овечкин обошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В нынешнем сезоне на его счету три гола и пять голевых передач. Заброшенная шайба стала для россиянина 977-й (в регулярном чемпионате и плей-офф). По этому показателю лидирует Гретцки с 1016 голами.

Овечкину 40 лет, он был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером. За столичный клуб россиянин выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи", присуждаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли - единственный на данный момент в истории клуба.