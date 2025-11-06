Кирилл Марченко впервые в НХЛ забросил шайбу в меньшинстве

"Коламбус" проиграл "Калгари" со счетом 1:5

Кирилл Марченко

ОТТАВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко впервые за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) забросил шайбу, когда его команда находилась в меньшинстве. Он отличился в гостевом матче регулярного чемпионата с "Калгари".

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Калгари". В составе победителей голами отметились Морган Фрост (1-я минута), Блэйк Коулман (2), Назем Кадри (28), Адам Клапка (29) и Микаэль Баклунд (60). Марченко отличился на 7-й минуте.

На счету Марченко 13 очков (6 голов + 7 результативных передач) в 13 матчах. Голевой передачей отметился российский защитник "Калгари" Ян Кузнецов, который набрал первый балл за результативность в НХЛ. Он провел дебютный матч в текущем сезоне и второй в карьере в НХЛ.

"Калгари" занимает восьмое место турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона, набрав 10 очков в 15 матчах. "Коламбус" располагается на седьмой строчке Столичного дивизиона. В активе клуба 14 очков после 13 встреч.

В следующем матче "Калгари" примет "Чикаго" в ночь на 8 ноября по московскому времени. "Коламбус" на следующий день на выезде сыграет с "Ванкувером".