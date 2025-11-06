Сборная России по хоккею может сыграть на футбольной "ВТБ-Арене"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что это возможно через год-два

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Лазорин/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею может провести матч на футбольном стадионе "ВТБ-Арена". Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг.

"Мы проводили "Зимнюю классику" против сборной Финляндии на "Газпром Арене", - сказал он. - У нас есть такой опыт, но здесь нужно считать экономику. Сейчас есть такие мысли, мы обсуждаем с "ВТБ-Ареной" проведение такого матча. Это возможно через год-два, нужно смотреть экономику. Во главу угла ставится финансовая модель - все за счет внебюджетных источников. Это могут быть и матчи Континентальной хоккейной лиги, и матч сборной России".

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.