Нападающий "Чикаго" Михеев забросил шайбу в матче НХЛ с "Ванкувером"
ОТТАВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Чикаго" Илья Михеев забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Ванкувером".
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Чикаго". У победителей отличились Тайлер Бертуцци (44, 47 и 52-я минуты), Михеев (48) и Коннор Бедард (60). У проигравших голами отметились Аату Рятю (57) и Эвандер Кейн (59).
На счету Михеева 6 очков (4 гола + 2 результативных паса) в 12 играх.
"Чикаго" располагается на пятой строчке турнирной таблицы Центрального дивизиона, набрав 15 очков в 14 матчах. "Ванкувер" занимает шестое место Тихоокеанского дивизиона. В активе команды 14 очков после 15 встреч.
Следующий матч "Чикаго" проведет на выезде с "Калгари" в ночь на 8 ноября по московскому времени. "Ванкувер" 9 ноября примет "Коламбус".
В другом матче игрового дня "Сан-Хосе" в гостях обыграл "Сиэтл" со счетом 6:1, результативным пасом отметился российский защитник "Сан-Хосе" Шакир Мухамадуллин.