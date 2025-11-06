Нападающий "Чикаго" Михеев забросил шайбу в матче НХЛ с "Ванкувером"

Команда российского нападающего победила со счетом 5:2

ОТТАВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Чикаго" Илья Михеев забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Ванкувером".

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Чикаго". У победителей отличились Тайлер Бертуцци (44, 47 и 52-я минуты), Михеев (48) и Коннор Бедард (60). У проигравших голами отметились Аату Рятю (57) и Эвандер Кейн (59).

На счету Михеева 6 очков (4 гола + 2 результативных паса) в 12 играх.

"Чикаго" располагается на пятой строчке турнирной таблицы Центрального дивизиона, набрав 15 очков в 14 матчах. "Ванкувер" занимает шестое место Тихоокеанского дивизиона. В активе команды 14 очков после 15 встреч.

Следующий матч "Чикаго" проведет на выезде с "Калгари" в ночь на 8 ноября по московскому времени. "Ванкувер" 9 ноября примет "Коламбус".

В другом матче игрового дня "Сан-Хосе" в гостях обыграл "Сиэтл" со счетом 6:1, результативным пасом отметился российский защитник "Сан-Хосе" Шакир Мухамадуллин.