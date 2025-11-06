Владелец "Вашингтона" отреагировал на 900-й гол Овечкина в НХЛ

Нападающий столичной команды забросил юбилейную шайбу в матче против "Сент-Луиса"

Редакция сайта ТАСС

Владелец "Вашингтона" Тед Леонсис © Scott Taetsch/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий Александр Овечкин является преданным лидером и сердцем хоккея в Вашингтоне. Такое мнение на своей странице в X высказал владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Тед Леонсис.

6 ноября Овечкин забил победный гол "Сент-Луису" (6:1) и первым достиг отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

"900 голов, - написал Леонсис. - Только для Александра Овечкина этот рубеж казался неизбежным. Талант поколения, преданный лидер и сердце хоккея в Вашингтоне. Поздравляю, Ови. Какой невероятный момент для нашей команды и болельщиков по всему миру".

В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя рекорд канадского нападающего Уэйна Гретцки.