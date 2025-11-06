Янчук считает, что теннисистка Мирра Андреева провела неровный сезон

Pаслуженный тренер России посоветовал спортсменки хорошо отдохнуть и начать подготовку к новому сезону

Мирра Андреева © Wang He/ Getty Images

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева провела неровный сезон. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее Андреева вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.

"Мирра Андреева провела очень неровный сезон. В начале были очень хорошие результаты, победы на крупных турнирах, но ближе к концу года у нее все разладилось, сказал Янчук. - Возможно, сказывается давление, ведь ей 18 лет, а от нее ждут высоких результатов здесь и сейчас. Ей нужно хорошо отдохнуть и начать подготовку к новому сезону".