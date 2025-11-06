Карелин считает, что МПК не хватает смелости допустить россиян до Игр

3 октября пресс служба МПК сообщила, что россияне не выступят на Играх-2026

Александр Карелин © Сергей Булкин/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября / ТАСС. Международному паралимпийскому комитету (МПК) не хватает смелости принять решение о допуске российских спортсменов к Паралимпийским играм 2026 года. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Самаре высказал трехкратный олимпийский чемпион по греко римской борьбе Александр Карелин.

В сентябре генеральная ассамблея МПК полностью восстановила в правах Паралимпийские комитеты России и Белоруссии. Однако 23 октября пресс служба МПК сообщила, что россияне не выступят на Играх-2026.

"Очевидно, что ПКР под предводительством борца Павла Рожкова (с 1992 по 1996 год он являлся старшим тренером сборной России по греко римской борьбе - прим. ТАСС) предпринимает правильные и труднокоординируемые усилия, пройдя путь от огульного осуждения в наш адрес до признания. В международных отношениях у нас настолько все нормально, что нам вернули все допуски. И это говорит о том, что в ПКР ведут правильную организационную и дипломатическую работу, - подчеркнул Карелин. - Но при этом у МПК не хватает смелости, я так это оцениваю, допустить наших ребят без изъятия для участия в календаре международных соревнований. Тут уже давление не позволило им шагнуть чуть дальше. Но я надеюсь, что это впереди".

"У нас есть все, чтобы не заменять соревнования, а повышать свой состязательный уровень. Я надеюсь, что, несмотря на напряженную экономику, все возможности для участников сборных на федеральном уровнях будут сохранены", - добавил Карелин.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований. Членство России и Белоруссии было частично приостановлено на генеральной ассамблее в 2023 году.

