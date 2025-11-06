Карелин рассказал, что является болельщиком Валиевой

Ранее фигуристка возобновила тренировки после четырехлетней дисквалификации

Александр Карелин © Александр Щербак/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября / ТАСС. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сенатор Александр Карелин является болельщиком фигуристки Камилы Валиевой и надеется на ее успех. Об этом он рассказал ТАСС на форуме "Россия - спортивная держава".

Валиева 5 ноября вышла на первую тренировку в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской после четырехлетнего запрета из за дисквалификации.

"Вопрос в том, куда сейчас обращена ее энергия - в укоризну ко всем и к себе или все-таки к достижению формы. Если это второй вариант, я уверен - при нашей тренерской школе и при ее очевидной готовности она все сможет. Уж не знаю, на какой уровень ей удастся возвратиться при нынешнем ритме жизни, но я являюсь ее заинтересованным болельщиком", - отметил Карелин.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки, показанные на Олимпиаде-2022, были аннулированы. Валиевой было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября.