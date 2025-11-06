Забившего 900-й гол в "регулярках" НХЛ Овечкина признали первой звездой дня

Форвард "Вашингтона" забил победный гол в матче с "Сент-Луисом"

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Александра Овечкина/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В домашнем матче против "Сент-Луиса" (6:1) Овечкин забил победный гол. Для россиянина заброшенная шайба стала 900-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан "Вашингтона" первым достиг данной отметки.

Второй звездой стал канадский нападающий "Калгари" Назем Кадри, забивший гол в 1000-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Его шайба позволила канадской команде обыграть дома "Коламбус" (5:1). Третьей звездой признали канадского форварда "Чикаго" Тайлера Бертуцци, оформившего хет-трик в гостевой игре с "Ванкувером" (5:2).