Журова считает, что Овечкин мог бы выступать еще несколько лет

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин может и не думать о завершении карьеры и продолжать бить рекорды. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

В четверг 40-летний Овечкин в матче с "Сент-Луисом" (6:1) забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Овечкин может и передумать завершать карьеру, - сказала Журова. - К этому многие подталкивают вопросами, в том числе о возрасте. Но его форма, то, какие результаты он показывает, говорит о том, что еще все может измениться. В такой форме он мог бы и еще несколько лет выступать - это точно".

В сезоне-2024/25 Овечкин обошел канадского форварда Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, став рекордсменом.

