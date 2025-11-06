Смагин назвал разочарованием поражение Непомнящего на Кубке мира

Российский гроссмейстер не сумел выйти в третий раунд Кубка мира по шахматам, уступив Диптаяну Гошу из Индии

Ян Непомнящий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Вылет российского шахматиста Яна Непомнящего во втором круге Кубка мира стал главным разочарованием турнира. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Ранее Непомнящий не сумел выйти в третий раунд Кубка мира по шахматам, уступив Диптаяну Гошу из Индии.

"Понятно, что главное разочарование - это вылет Яна. Трудно по-шахматному понять логику его действий. Во вчерашней партии то ли он что-то перепутал, то ли верил, что в любой позиции сможет спастись. Но он в начале совершил несколько ошибок и в какой-то момент просто перестал бороться", - сказал Смагин.

"У Непомнящего огромный талант, но нужно понимать, что за счет одного таланта можно далеко не уехать. В последнее время нет того огня в игре, что был раньше. Он стал чаще играть турниры, где не нужно было особо напрягаться, просто старался как-то поддерживать себя в форме. Для больших достижений нужны какие-то жертвы, и готов ли Ян на них пойти, большой вопрос", - добавил собеседник агентства.

Непомнящему 35 лет, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в апреле 2023 года - китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). Он является двукратным чемпионом России (2010, 2020).

Кубок мира завершится 26 ноября.