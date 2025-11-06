ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Овечкин рассказал Фетисову, что постарается побить еще один рекорд Гретцки

Российскому хоккеисту нужно забить 40 голов, чтобы побить рекорд по абсолютному количеству голов в НХЛ
08:30

Вячеслав Фетисов и Александр Овечкин

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сказал двукратному олимпийскому чемпиону и трехкратному обладателю Кубка Стэнли Вячеславу Фетисову, что постарается побить еще один крупный рекорд канадца Уэйна Гретцки в плане результативности. Об этом ТАСС рассказал Фетисов.

В четверг Овечкин забросил победную шайбу в ворота "Сент-Луиса" (6:1) и первым достиг отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Чтобы побить рекорд Гретцки по абсолютному количеству голов (регулярный чемпионат + плей-офф), 40-летнему россиянину надо забросить 40 шайб. В апреле Овечкин побил рекорд канадца по количеству шайб в истории регулярных сезонов (894).

"Будем теперь мечтать, чтобы он обошел Гретцки, пожелаем ему удачи. Я его поздравил, он доволен, счастлив, - сказал Фетисов. - Пожелал ему, чтобы он выиграл Кубок Стэнли в этом году и добрался до второго рекорда Гретцки. Он ответил, что будет стараться".

Вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон пытался оставить у себя шайбу, которую он пропустил от Овечкина. По словам Фетисова, вряд ли голкиперу следует обижаться на пропущенный гол.

"Чего ему обижаться? Он попал в историю, и теперь о нем будут вспоминать еще 100 лет. Да, прикольно получилось", - отметил Фетисов. 

