Чернышенко считает, что Овечкин сможет забросить 1 000 шайб в НХЛ

Ранее Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

© Андрей Карташов/ ТАССАндрей Карташов/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сможет забросить 1 000 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение журналистам на форуме "Россия - спортивная держава" высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В четверг 40-летний Овечкин в матче с "Сент-Луисом" (6:1) забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

"Конечно", - ответил Чернышенко на вопрос о возможности Овечкина забросить 1 000 шайб в лиге.

"Это большое достижение для всего мира и для нашей страны. Мы гордимся и поздравляем", - добавил он.

В сезоне-2024/25 Овечкин обошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Заброшенная шайба в матче против "Сент-Луиса" стала для россиянина 977-й (в регулярных чемпионатах и плей-офф). По этому показателю лидирует Гретцки с 1 016 голами.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября.