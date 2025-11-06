Чернышенко и Дегтяреву подарили биты для городошного спорта

Они получили подарок на форуме "Россия - спортивная держава"

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Представители Федерации городошного спорта России подарили новые биты вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и министру спорта Михаилу Дегтяреву на форуме "Россия - спортивная держава". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Какие мощные", - отреагировал Дегтярев на подарок.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.